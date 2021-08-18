Вашингтон, 18 августа, 2021, 14:32 — ИА Регнум. Энтузиастам удалось запустить DuckStation, популярный эмулятор PlayStation 1, на консоли нового поколения Xbox Series X/S. Об этом сообщило издание VGC.

Иван Шилов ИА REGNUM Xbox Series X

Примечательно, что с использованием внутренних мощностей консоли эмулятор может запускать игры в 4К-разрешении. Помимо этого, версия DuckStation для Xbox Series X/S позволяет поддерживать стабильную частоту 60 кадров в секунду.

Напомним, что Xbox Series X и Xbox Series S — это последние консоли от американской компании Microsoft. Они поступили в продажу в ноябре 2020 года.