Москва, 18 августа, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Время начала двух матчей пятого тура чемпионата России по футболу изменено. Об этом 18 августа сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).

Жара

Отмечается, что матч «Уфа» — «Зенит» начнётся в 18:00 (мск) вместо ранее запланированного времени в 16:00 (мск). Это связано с прогнозом аномальной жары в Уфе.

Кроме того, матч ЦСКА — «Ахмат» в Москве начнётся в 16:00 (мск) вместо ранее заявленных 18:00 (мск). Причины переноса не уточняются.

Пятый тур чемпионата России пройдёт с 21 по 22 августа.