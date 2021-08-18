Сыктывкар, 18 августа, 2021, 14:29 — ИА Регнум. 79-летняя жительница Коми шесть суток не могла выбраться из леса. Женщину обнаружил охотник.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лес

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского управления МВД, пенсионерка отправилась в лес за ягодами 12 августа, но вечером домой не вернулась. Ее поисками занимались правоохранители и волонтеры.

По данным СМИ, женщина находится в удовлетворительном состоянии. Ее осмотрели медики и оказали помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, за первые две недели августа 2021 года в лесах Подмосковья заблудились 89 человек.