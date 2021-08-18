Лас-Вегас, США, 18 августа, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Особняк, которым ранее владел Николас Кейдж, выкупили за $6 млн. Об этом 18 августа пишет издание Lenta.ru.

nicolas genin Николас Кейдж

По данным издания, актёр пытался выкупить особняк в Лас-Вегасе (США) с 2009 года — в тот момент его лишили недвижимости из-за неуплаты налогов на сумму в $14 млн. Имя нового владельца дома не раскрывается.

Добавим, что Николас Кейдж приобрёл особняк в 2006 году. Тогда он потратил на его покупку $8,5 млн.