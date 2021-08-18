Москва, 18 августа, 2021, 14:28 — ИА Регнум. Расшифровать аббревиатуру ГКЧП не смоги 79% жителей России, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Накануне 30-й годовщины августовского путча специалисты ВЦИОМ решили узнать, насколько хорошо граждане знают про это.

Так, по итогам исследования выяснилось, что лишь 21% респондентов смогли правильно расшифровать аббревиатуру ГКЧП как Государственный комитет по чрезвычайному положению.

Меньше всего ГКЧП смогли расшифровать молодые люди от 18 до 24 лет (8%). Лучше всего показали себя россияне в возрасте от 45 до 59 лет: среди них знают о ГКЧП (28%).

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 1991 года был создан Государственный комитет по чрезвычайному положению, в Москву были введены вооруженные силы. В результате противостояния победу одержал Ельцин, а члены ГКЧП были арестованы.

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