Екатеринбург, 18 августа, 2021, 14:40 — ИА Регнум. Свердловская транспортная прокуратура завершила проверку инцидента в аэропорту «Кольцово» (Екатеринбург), где хозяйка бросила кота. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кот

Гражданка планировала полететь из Екатеринбурга в Москву, но вместе с животным пассажирку на борт не пустили. В итоге женщина улетела без кота, а животное осталось в аэропорту. Кота вскоре передали зоозащитникам.

В ведомстве отметили, что у пассажирки не было ветеринарного паспорта на питомца.

«Нарушения в действиях сотрудников авиакомпании «Уральские авиалинии» не выявлено», — сообщили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что транспортная полиция не провела проверку в связи с инцидентом. Начальницу линейного отдела МВД в аэропорту направлено требование об устранение нарушений закона. Сейчас полицейские проводят проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось, что кота решила забрать бортпроводница, которая помогла выловить животное.