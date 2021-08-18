Пермь, 18 августа, 2021, 14:27 — ИА Регнум. В Перми капитально отремонтрируют причалы речного вокзала. Сейчас идет поиск подрядчика, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Permkrai.ru Причал

Аукцион на выполнение ремонтных работ объявило краевое Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края. Стартовая цена контракта составила 405,4 млн рублей. Планируется, что уже осенью 2021 года причалы начнут приводить в порядок.

На причальном комплексе обновят покрытие, плиты берегоукрепления, установят 51 опору нового освещения, ограждение, высадят деревья — крупномеры. Причалы оборудуют подъемниками для маломобильных граждан. Рядом с причалами появятся модульные здания для обслуживания транспортной инфраструктуры, в их облике должны присутствовать элементы пермского звериного стиля.

Добавим, причалы Речного вокзала и набережная в Перми были построены в 1960-х годах. Площадь у вокзала и причальный комплекс еще ни разу капитально не ремонтировались.

Стоит также отметить, что комплексная модернизация швартовочных пирсов и причального пространства в Перми вошла в реестр приоритетных проектов, которые реализуются к 300-летию столицы Пермского края.