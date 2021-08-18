Саранск, 18 августа, 2021, 14:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел рабочую встречу с врио главы Мордовии Артемом Здуновым. В первую очередь, руководитель республики рассказала о проектах развития и представил собственную оценку проблемных вопросов, которые требуют скорейшего решения.

Kremlin.ru/ Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с врио главы Мордовии Артемом Здуновым

По словам Здунова, ситуация с коронавирусом в регионе напряженная, но контролируемая. По числу вакцинированных граждан Мордовия входит в десятку лидирующих регионов страны.

«Мордовия — регион с ярко выраженной промышленностью, это 30%, сельское хозяйство — 15%. Основные вопросы — это низкая заработная плата, они не сегодня возникли, 31−32 тыс. рублей у нас», — отметил врио главы республики и добавил, что в первом полугодии рост составил около 7%, но этого недостаточно.

Сейчас в Мордовии реализуется 17 инвестпроектов, в результате в регионе появится около 2,2 тыс. новых рабочих мест.

«Это прежде всего производство медицинских препаратов, глубокая переработка мяса, светотехническая продукция», — уточнил Здунов. Также Мордовия планирует увеличить производство роз и занять 15%-ную долю российского рынка.

В республике намерены расширить центр компетенций с федеральным Казначейством.

«По агропромышленному комплексу удалось выйти на первые позиции в Приволжском федеральном округе. Пищевая промышленность хороший рост, я считаю, показывает — 21%. Мы, в принципе, себя полностью обеспечиваем по мясу, молоку, яйцу, овощам и экспортируем», — подчеркнул руководитель республики.

По словам Здунова, многие перспективные проекты реализуются на в столице, а в районах республики. Были отмечены села Шокша и Паракино, которые развивают производство мёда и народно-художественные промыслы, а также этнотуризм. Планируется догазифицировать 39 населенных пунктов и провести газ в 315 домохозяйств в селах, где топливо уже подведено.

Также врио главы Мордовии поблагодарил президента за поддержку работ по завершению строительства универсального зала, который «стоит уже 10 лет». Рассказал о планах проведения соревнований по киберспорту.

«Есть чёткая инвестиционная стратегия, индивидуальная программа развития. Мы её готовим вместе с Минэкономразвития. Я её уже показал и Марату Шакирзяновичу Хуснуллину, Андрею Рэмовичу Белоусову. Но её можно принять на уровне Правительства Российской Федерации. Это даст нам возможность развиваться в ближайшие годы», — обратился Здунов к главе государства с просьбой о поддержке программы.

Также Здунов попросил о продлении льготного периода по страховым взносам для инвесторов ТОСЭР «Рузаевка».

"Они у нас же, в Мордовии, и находится. Это опять же по переработке мяса — до 15 млрд готов вложить, это Атяшевский комбинат. Это производство антибиотиков, предприятие биохимии, которое «Арепливир» делает, — они готовы там поставить. Цистерны для транспортировки водорода — тоже местные предприятия это делают», — перечислил врио главы Мордовии.

Кроме того, Здунов попросил о возможности «весь оставшийся долг, чтобы мы могли в ближайшие годы развиваться, сдвинуть несколько вправо».

Путин признал, что проблема закредитованности Мордовии досталась Здунову «в наследство» и назвал ограничения, которые с этим связаны, «искусственными».

В числе положительных моментов, которые есть в Мордовии, глава государства отметил низкий уровень аварийного жилья, небольшое количество работающих в две смены школ, большее, чем в среднем по стране, число врачей на 100 тыс. населения, а также сниженный по сравнению с общероссийским уровень безработицы.

«Ни в коем случае не упускайте эти моменты. Они являются позитивными, но внимание к ним должно быть постоянным. А в целом я желаю Вам успехов. Обязательно все Ваши обращения будут рассмотрены и поручения будут даны», — заверил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, Здунов возглавил регион в статусе врио в ноябре 2020 года, после отставки предыдущего руководителя республики Владимира Волкова.

Здунов прошёл программу подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, запущенную в 2017 году на базе Высшей школы государственного управления. С февраля 2018 года возглавлял правительство Дагестана, ранее был министром экономики Татарии.