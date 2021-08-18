Москва, 18 августа, 2021, 14:40 — ИА Регнум. Начальная версия Active обновленного Skoda Kodiaq, который будет представлен на авторынке России осенью 2021 года, оснащается 1,4-литровым турбодвигателем мощностью 125 л. с. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Skoda-storyboard Skoda Kodiaq

В качестве трансмиссии базовая версия внедорожника получит механическую коробку передач. Стоимость начальной версии Active будет составлять 1 961 000 рублей.

В состав базового оснащения новинки войдут светодиодные фары и задние фонари, противотуманные фары, мультируль, цветной дисплей Maxi Dot, двухзонный климат-контроль и передние кресла с подогревом, а также Bluetooth и мультимедийная система Swing c восемью динамиками.

В качестве опции предусмотрена аудиосистема Bolero и функция беспроводного соединения SmartLink и многое другое.

Ранее Skoda представила новые версии кроссовера Karoq, моторная линейка которых состоит из турбированного двигателя 1.4 TSI мощностью 150 л. с., а также из атмосферного мотора 1.6 MPI производительностью 110 л. с.

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