Казань, 18 августа, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Из-за опасных метеорологических явлений на территории Татарии объявлено штормовое предупреждение.

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По данным регионального управления Росгидромета, в период с 18 по 23 августа в Татарии ожидается аномально-жаркая погода со среднесуточными температурами на 9 и более градусов выше нормы.

В эти дни сохранится переменная облачность, преимущественно без осадков. Максимальная температура воздуха в светлое время суток составит +39 градусов, по ночам — до +23.

ИА REGNUM напоминает, во всех регионах России до конца текущей рабочей недели ожидается температура выше нормы, сообщил 18 августа научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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