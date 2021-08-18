Монреаль, Канада, 18 августа, 2021, 14:22 — ИА Регнум. В популярной онлайн-игре Rainbow Six Siege стартовало событие-кроссовер с франшизой Resident Evil. Об этом сообщалось на официальном YouTube-канале компании Ubisoft.

Resident Evil 4

В рамках кроссовера оперативник Lion получит облик Леона С. Кеннеди — одного из главных героев игр серии Resident Evil. Помимо этого, в Rainbow Six Siege появится новая победная поза, а также раскраски для оружия и дронов.

Resident Evil («Обитель Зла») — это серия приключенческих игр в жанре ужасов с элементами выживания. Проекты франшизы повествуют о корпорации «Амбрелла», которая превращает людей в ужасных чудовищ при помощи таинственного вируса.