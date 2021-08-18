Минеральные Воды, Ставропольский край, 18 августа, 2021, 14:20 — ИА Регнум. В Ставропольском крае задержан 42-летний житель Пятигорска, подозреваемый в убийстве 20-летней девушки. После предъявленных ему обвинений, он сознался в совершении преступления. Суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде ареста, сообщили 18 августа в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Jo Naylor Убийство

Как установлено, преступление было совершено 12 августа в районе села Бородыновка Минераловодского городского округа. Во время встречи между мужчиной и девушкой возник конфликт из-за её угроз сообщить об отношениях с подозреваемым жене. Тот принялся душить свою жертву, а потом завернул тело в покрывало и спрятал в колодце одного из заброшенных домов в селе Бородыновка.

В настоящее время следствие продолжается, назначен ряд судебных экспертиз.