Санкт-Петербург, , 14:21 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга с помощью федеральных инвестиционных кредитов хотят профинансировать реализацию наиболее важных для города инфраструктурных проектов. Среди них — Шкиперская развязка Западного скоростного диаметра (ЗСД) и другие объекты, имеющие также гарантированное внебюджетное финансирование.

ЗСД Дарья Драй © ИА REGNUM

Кроме того, Санкт-Петербург готов претендовать на получение инвестиционных кредитов сверх установленной для города квоты в 25 млрд рублей. Об этом заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов в ходе рабочей встречи в аппарате правительства России, сообщили в Смольном.

Как известно, схема предоставления регионам таких кредитов была предложена президентом России в послании Федеральному Собранию в текущем году.

«Петербург готов выполнить обязательное требование по софинансированию этих проектов из внебюджетных источников и получить от федерального центра деньги под 3,5% на 15 лет. Это позволит ускорить строительство целого ряда крайне необходимых городу объектов», — отметил губернатор.

Напомним, в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в июне 2021 года было подписано дополнительное соглашение, которое увеличивает на 1,5 млрд рублей лимит кредитной линии на финансирование строительства новой развязки платной трассы ЗСД.

Дополнительным соглашением к Кредитному соглашению с Евразийским банком развития увеличивается лимит кредитной линии на финансирование строительства первого пускового комплекса транспортной развязки ЗСД в районе Шкиперского протока. Планируется выделение АО «ЗСД» 1,5 млрд рублей.

Транспортная развязка обеспечит подключение намывных территорий Васильевского острова к автомобильной дороге ЗСД. Создание развязки окажет позитивное влияние на развитие транспортной доступности намывных территорий Васильевского острова и порта «Морской фасад». Завершить проект предполагается за два-три года.

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