Астана, 18 августа, 2021, 14:38 — ИА Регнум. Казахстанский рэп-исполнитель Jah Khalib стал гостем YouTube-шоу FAMETIME TV. Интервью музыканта доступно на одноимённом канале.

Скриншот с YouTube Jah Khalib

В ролике артист рассказал о взаимоотношениях с родителями, начале музыкальной карьеры и планах на будущее. Jah Khalib признался, что к 40 годам собирается построить 14 модернизированных школ в Казахстане: «У меня одна из целей в жизни — построить школы для детей. Я коплю. На это нужно много денег… каждая будет стоить минимум $1 млн или $800 тыс.», — рассказывает артист.

ИА REGNUM напоминает, что Jah Khalib (настоящее имя — Бахтияр Мамедов) получил известность в Казахстане и России благодаря социальным сетям, в которых стали популярны его песни. Одними из первых хитов рэпера стали синглы «Твои сонные глаза» и «Сжигая дотла».