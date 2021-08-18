Лондон, 18 августа, 2021, 14:15 — ИА Регнум. За июль 2021 года приключенческой игре Sea of Thieves удалось привлечь рекордное число геймеров. Об этом сообщило издание VGC.

Цитата из к/ф «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины». Реж. Гор Вербински. 2003. США Капитан Барбосса

Рекордный онлайн в Sea of Thieves дошёл до отметки в 4,8 млн активных игроков. Как отмечает издание, этому поспособствовал выход нового дополнения-кроссовера с фильмами серии «Пираты Карибского моря».

Sea of Thieves — это онлайн-игра, посвящённая пиратским приключениям. Разработкой проекта занимается британская студия Rare.