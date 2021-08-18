Европейские хранилища Газпрома заполнены на минимум за восемь лет
Москва, 18 августа, 2021, 14:21 — ИА Регнум. По состоянию на 16 августа 2021 года европейские хранилища российской компании «Газпром» заполнены только на 18%, что является наименьшим значением для этого времени года на протяжении последних восьми лет. Это 18 августа следует из данных Gas Infrastructure Europe.
Согласно этим данным, запасы газа в четырех наиболее крупных подземных газохранилищах (ПХГ) Европы: австрийском Haidach, германских Rehden и Jemgum, и нидерландском Вergermeer, составляют около 1,8 млрд куб. м газа при общем проектном объеме чуть выше 10 млрд куб. м.
В то же время, из информации Gas Infrastructure Europe следует, что это наиболее низкий уровень наполненности ПХГ «Газпрома» в Европе за последние восемь лет.
При этом суммарная наполненность ПХГ российского газового холдинга в Европе по состоянию на 16 августа составляет 61,87% и в них находится 67,23 млрд куб. м голубого топлива, что является наиболее низким показателем для этого времени года за последние девять лет.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа стало известно, что Газпром с начала 2021 года нарастил поставки газа в страны дальнего зарубежья на 21,5% в годовом выражении — до 123 млрд кубометров.