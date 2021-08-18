Москва, 18 августа, 2021, 14:21 — ИА Регнум. По состоянию на 16 августа 2021 года европейские хранилища российской компании «Газпром» заполнены только на 18%, что является наименьшим значением для этого времени года на протяжении последних восьми лет. Это 18 августа следует из данных Gas Infrastructure Europe.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Согласно этим данным, запасы газа в четырех наиболее крупных подземных газохранилищах (ПХГ) Европы: австрийском Haidach, германских Rehden и Jemgum, и нидерландском Вergermeer, составляют около 1,8 млрд куб. м газа при общем проектном объеме чуть выше 10 млрд куб. м.

В то же время, из информации Gas Infrastructure Europe следует, что это наиболее низкий уровень наполненности ПХГ «Газпрома» в Европе за последние восемь лет.

При этом суммарная наполненность ПХГ российского газового холдинга в Европе по состоянию на 16 августа составляет 61,87% и в них находится 67,23 млрд куб. м голубого топлива, что является наиболее низким показателем для этого времени года за последние девять лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа стало известно, что Газпром с начала 2021 года нарастил поставки газа в страны дальнего зарубежья на 21,5% в годовом выражении — до 123 млрд кубометров.