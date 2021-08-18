Степанакерт, 18 августа, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Со стороны Азербайджана была обстреляна территория Нагорного Карабаха. Об этом говорится в заявлении Армии обороны Арцаха, обнародованном 18 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

По данным военного ведомства, обстрелы с азербайджанской стороны проводились в 20:40 17 августа по местному времени (19:40 мск). Это вызвало пожар на пастбище Нагорного Карабаха.

«С целью тушения пожара направили пожарную машину, но азербайджанские военные открыли огонь по направлению пожарной машины, затрудняя работы по тушению пожара», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы жертв со стороны Арцаха не было. Информацию об инциденте направили командованию российских миротворцев.

Стоит отметить, что 13 августа в минобороны Азербайджана заявили об обстреле своих позиций «с территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы», как Баку называет Нагорный Карабах. Степанакерт эти обвинения опроверг.