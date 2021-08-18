18 августа 2021 | Время чтения 4 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление львовского журналиста-русофоба Остапа Дроздова о том, что жители Крыма, которые положительно относятся к России, должны быть «депортированы через Керченский мост».

Мирослава Романенко, , 17:12 — REGNUM Жители Крыма, которые положительно относятся к России, должны быть «депортированы через Керченский мост», заявил 17 августа в эфире телеканала ITV львовский журналист-русофоб Остап Дроздов. По словам работника украинских СМИ, пророссийские настроения всегда преобладали на полуострове.

Национализм Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Когда я приезжал в свой как будто украинский Крым, давно, еще в нулевых годах, то я попадал в Россию», — сказал телеведущий.

Кроме того, Дроздов отметил, что после воссоединения Крыма с Россией ситуация изменилась «в еще худшую сторону» из-за получения российских паспортов всеми крымчанами. Он признал, что в настоящий момент Украина не способна вернуть полуостров. Журналист также предположил, что в противном случае Киев должен будет выселить пророссийское население Крыма через Керченский мост, уничтожить сам мост, а также «запустить крокодилов» для «освобождения» территории.

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Заявление украинского журналиста обсудили читатели телеграм-канала Apasov_ua, Klymenko Time, а также читатели издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие указали на то, что Дроздов транслирует то, что, в принципе, и является политикой украинского государства и поощряется Киевом. В целом люди раскритиковали убеждения Дроздова, отметив, что подобные ему могут лишь разжигать ненависть, рушить, а строить таким не под силу.

«А может, его вместо крокодила под тот мост? Пусть лязгает щелепами (челюстями. — М. Р.). Медаль ему Зеленский даст. Легенда Украины», — написала Татьяна Т.

«Может, в тюрьме Остап бы ума набрался», — добавил Сир Эртур Дейн 84.

Журналист-русофоб Остап Дроздов (сс) Anatoliy-024

«Василий, он же не на вызов в СБУ наговаривает, а на орден. Всё в русле государственной политики», — отметила Елена М.

«Он просто гиперболизирует то, что недосказал президент. В чем отличие по сути их спичей?» — задался вопросом Alen R.

«Что у киевских властей на уме, то у дроздовых на языке…» — добавил Дмитрий Н.

«Хоть признался, что Крым был всегда русским», — отреагировал Виктор К.

«Почему убогих и больных пускают в телевизор, его уколоть чем полезным — и на работы общественные пристроить…» — пишет Сергей.

«Мост завалить — это пока все, что у них хорошо получается», — написал Alexey G.

«У него мания величия. Кого-то куда-то, да легче тебя на Луну, чтобы наверняка», — добавила Людмила С.

«Бедняга, как он мучается! Ну всё бы он разбил, поломал, повалил. Он серьезно болен», — отреагировала Ольга Р.

«Ему самому не мешало бы личный вертолет прикупить, а то всяко бывает. Как показывает жизнь…» — отметил Alex V.

Крымский мост Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Так кто сепаратист? Делают все, чтоб никто и думать не хотел жить с такими му*аками», — отреагировал Алексей С.

«Вот он, неприкрытый терроризм. Разве в Европе за такие призывы не сажают в тюрьму?» — задалась вопросом Светлана Ж.

«Маленький, злобный бандеровский п**** (лицо с нетрадиционной сексуальной ориентацией. — М. Р.). Смешно будет смотреть, как, наложив в шаровары, он потом будет вещать о родстве славянских народов, потом… когда будет как в Кабуле…» — пишет Дмитрий К.

«Зачем больного человека выставлять напоказ, его лечить надо принудительно, т. к. он агрессивный и представляет угрозу для окружающих», — считает Юрий Ш.

«Да вы уже всю Украину развалили, может, хоть что-то построите!!!» — отреагировала Людмила Е.

«Пусть кукарекает всё что хочет, дабы люди видели истинное лицо украинства. Так люди быстрее вспомнят, что они на самом деле русские», — отметил Вова Т.

«За 30 лет ничего не построили, а развалили и разрушили. Очень и очень хорошо, что Крым вовремя свалил от этих идиотов», — написал Александр К.

«Ещё один мозгами обделённый. Как можно вернуть то, что тебе никогда не принадлежало? По закону Крым никогда не был украинским», — подчеркнул Alex E.

Билборд в Крыму Максим Додонов © ИА Красная Весна

«СБУ лучше бабушку словит, которая пост в Facebook на 9 мая со звездой лайкнула!» — отреагировал Alекс A.

«Нормально. Пока это молчаливо одобряется на самом верху, ничего ему не будет», — добавил Ivan R.

«Думаю, он прекрасно отдаёт себе отчёт в том, что он делает и зачем. Он всё прекрасно понимает. Он всего лишь рупор, который озвучивает мысли и линию нашей власти, иначе он бы не мог этого делать безнаказанно», — считает egoriann.

«Во времена СССР западная бандеровская Украина ссыкливо держала свои гнилые языки за зубами. При упоминании КГБ вся эта западэнская шушваль покрывалась липким потом. И вот пришла демократия…» — написала Lara Larisa.

«При нормальной власти это статья, при Зеленском — медаль», — подытожил Димон.

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