Новосибирск, 18 августа, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Новосибирская ТЭЦ-3 Сибирской генерирующей компании (СГК) поставила пробную партию золошлаковых материалов — 200 куб. м. — для полигона твёрдых бытовых отходов «Левобережный», на котором в июле возник пожар. Об этом сообщила СГК.

Иван Шилов ИА REGNUM Свалка

Цель — оценить возможность применения золошлаков для предотвращения возгораний, снижения влияния свалки на экологию.

«СГК и собственник «Левобережного» — муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство» обсуждают заключение договора на долгосрочные поставки золошлаковых материалов», — уточнили в компании.

Уточняется, что золошлаковые материалы перекрывают доступ воздуха к отходам на полигоне, минимизируют вероятность возгорания, а также уменьшают воздействие свалки на экологию города. Возможность применения золошлаков ТЭЦ-3 в строительстве и коммунальном хозяйстве в апреле 2021 года подтвердила государственная экологическая экспертиза.