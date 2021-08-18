Токио, 18 августа, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Посольство Индонезии в Токио приветствовало прибытие первой группы индонезийских спортсменов на Параолимпийские игры, сообщает Antara.

Paralymp.ru Параолимпийские игры

«Добро пожаловать в Токио и счастливых соревнований. Посольство Индонезии готово поддержать всю индонезийскую параолимпийскую команду. Позаботьтесь о своем здоровье и соблюдайте все правила Токийского параолимпийского комитета», — заявил заместитель посла Индонезии в Японии.

На Параолимпийские игры в Токио приедет индонезийская делегация из 60 человек, которая состоит из 23 спортсменов, 13 тренеров и 24 официальных лиц.

Напомним, Параолимпийские игры состоятся в Токио с 24 августа по 5 сентября 2021 года.