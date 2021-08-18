Аргун, Чечня, 18 августа, 2021, 14:06 — ИА Регнум. В чеченском городе Аргуне справились с проблемой трехсменного обучения школьников. На днях в городе торжественно открыли еще две школы на 720 ученических мест каждая. Их открытие приурочили к 70-летию первого главы республики Ахмата-Хаджи Кадырова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

По словам мэра Аргуна Ильяса Масаева, открытие этих школ послужило решению проблемы трехсменного обучения. Их возвели в рамках национального проекта «Образование». В оснащении школ необходимым оборудованием принял активное участие Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова. По поручению его президента Аймани Кадыровой, обе школы оборудованы необходимой мебелью, оргтехникой и спортивным инвентарем.

Для учащихся созданы все условия, в том числе имеются спортзал, пищеблок, кабинеты для кружковой деятельности, воркаут-площадки и спортивные поля для игр.

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Напомним, как сообщали в начале 2021 года власти Чечни, они намерены решить проблему с трехсменным обучением в течение трех лет.