Пермь, 18 августа, 2021, 14:04 — ИА Регнум. В школе Перми установлен факт педагогического буллинга со стороны учителя. Информация об этом опубликована на сайте регионального детского омбудсмена.

Цитата из а/ф «Форма голоса». реж. Наоко Ямада. 2016. Япония Травля

«В адрес Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае обратилась встревоженная мама учащегося одной из общеобразовательных организаций города Перми с жалобой на действия преподавателя. Мама сообщила о том, что учитель настраивает других детей против ее ребенка», — говорится в сообщении.

В ряд инстанций были направлены письма с просьбой принять меры. В частности, муниципальных чиновников просили организовать в школе работу психолога, а самой школе рекомендовали разработать план по профилактике буллинга среди учащихся.

Для оказания кризисной психологической помощи второго уровня в новом учебном году на базе Центра психолого — педагогической, медицинской и социальной помощи города планируется проведение работы специалистов с классом.