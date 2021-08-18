Ново-Огарево, Московская область, 18 августа, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Федеральные власти помогут Мордовии справиться с проблемой высокой закредитованности, сообщил 18 августа президент России Владимир Путин на встрече с врио главы республики Артёмом Здуновым.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Артём Алексеевич, проблема известна, досталась вам в наследство, я имею в виду закредитованность совершенно ненормальную, так скажем, — сказал президент. — Безусловно, помогать будем, правительство знает об этом, над этим работаем».

Он отметил необходимость снятия административных ограничений по данному вопросу. При этом размер поддержки, которую требуется оказать республике, необходимо определить, подчеркнул президент.