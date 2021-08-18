Бергамо, Италия, 18 августа, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Причиной конфликта бывшего футболиста «Аталанты» Алехандро Гомеса с тренерским штабом команды было его поведение. Об этом 18 августа заявил главный тренер команды Джан Пьеро Гасперини.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

«Поведение Гомеса и его отношение к делу на поле и за его пределами стали неприемлемыми для тренера и всех одноклубников. Физическая агрессия была с его стороны, а не с моей», — цитирует Гасперини La Gazzetta dello Sport.

Он добавил, что настоящей причиной ухода Гомеса из «Аталанты» стало его неуважение по отношению к владельцам клуба и тренеру.

Ранее Гомес заявил, что покинул «Аталанту» из-за того, что Гасперини пытался его ударить.