Москва, 18 августа, 2021, 14:06 — ИА Регнум. У 18% из числа перенесших COVID-19 в бессимптомной форме отсутствуют антитела к SARS-CoV-2. Об этом 18 августа заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов во время прямого эфира Российского общества «Знание».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По словам Горелова, с прошлого лета Роспотребнадзором был проведен пилотный проект в 26 российских регионах, когда каждые два месяца свыше 70 тыс. человек проходили тестирование на коронавирус.

«Выяснилось, что у 18% лиц, которые перенесли бессимптомную форму заболевания, а ПЦР был положительным, у них антител не было вовсе», — сказал он.

Также инфекционист добавил, что, по рекомендациям, делать прививку от COVID-19 нужно через шесть месяцев после перенесенного нового заболевания и уровень антител тут не имеет никакого значения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство по надзору за продуктами и лекарствами в Индонезии объявило, что скоро начнутся клинические испытания индонезийской вакцины против коронавируса на людях.