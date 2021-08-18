Москва, 18 августа, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом в столицу Казахстана Нур-Султан.

Иван Шилов ИА REGNUM Мишустин

Премьер-министр проведет переговоры с казахстанским коллегой Аскаром Маминым, также он встретится с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым и первым президентом республики, лидером нации Нурсултаном Назарбаевым.

Во время визита планируется обсудить актуальные вопросы развития российско-казахстанского сотрудничества