Варшава, 18 августа, 2021, 13:59 — ИА Регнум. Польская компания CD Projekt RED представила первое бесплатное дополнение для своей игры Cyberpunk 2077. Об этом сообщило издание VGC.

Иван Шилов ИА REGNUM Cyberpunk 2077

Дополнение добавит в игру альтернативный облик для Джонни Сильверхенда, три новые куртки для Ви и автомобиль Арчер Кварц «Бандит». Точная дата релиза нового контента пока неизвестна.

Напомним, что Cyberpunk 2077 — это популярная ролевая игра, релиз которой состоялся в декабре 2021 года. Проект подвергся резкой критике со стороны геймеров за многочисленные технические ошибки.