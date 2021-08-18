Москва, 18 августа, 2021, 13:56 — ИА Регнум. Разговоры о замене бумажных паспортов на пластиковые карты, аналогичные по размерам с кредитками, ведутся еще с 2019 года. Более того, решение о пробном запуске этого кейса в Москве было принято, но МВД перенесло его старт на вторую половину 2022 года. В целом, это решение назрело, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Паспорта

«Решение назрело, поскольку бумажные носители быстро изнашиваются и постепенно начинают морально устаревать. Но обязательной такая замена не будет, если полагаться на слова главы Минцифры. Но несколько моментов, которые стоит подсветить получше, в этой инициативе есть.

Первый момент — нужно корректировать Положение о паспорте гражданина Российской Федерации от 08.07.1997 г. На текущий момент там нет ни единого слова о том, что паспорт гражданина РФ может иметь форму смарт-карты, но даже если обойти этот момент, количество печатей и отметок, которые должны делаться в паспорте, слишком велико для физического нанесения.

Соответственно, это необходимо вносить в электронные базы и создавать возможность оперативного доступа к этой информации при проверке документов или других причинах, требующих уточнений по различным данным гражданина.

За этим следует второй момент — создание такой инфраструктуры, которая не позволяла бы заниматься продажей данных из баз информации по гражданам. А это займет как минимум год-два, так как опасность утечки информации в данном случае невозможно переоценить.

Если данные постоянно воруются из топовых государственных банков, то есть ли гарантия того, что столь полезный и необходимый мошенникам объем данных не попадет к ним в руки?

То же самое касается и QR-кодов, которые могут заменить паспорт в тех случаях, когда его нет под рукой. Во-первых, код должен генерироваться через приложение, во-вторых, он должен быть новым каждый день.

В-третьих, в таких приложениях нужна верификация по биометрии, что подразумевает наличие не самых бюджетных моделей смартфонов у населения, что в данный момент, с учетом кризиса, будет не совсем корректно, равно как и через год-два.

Если подводить некий итог, то, безусловно, паспорт постепенно будет меняться на смарт-карты, это удобнее как физически, так и функционально.

Но для защиты данных необходимо создавать инфраструктуру, которая сможет вычислять хакерские атаки и проникновения от предприимчивых чиновников с целью перепродажи данных, и нивелировать эти угрозы. Поэтому о быстром переходе здесь не может быть и речи», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о замене бумажного паспорта смарт-картой в РФ должно быть принято российскими властями до конца текущего года, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

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