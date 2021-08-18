Малоярославец, Калужская область, 18 августа, 2021, 14:12 — ИА Регнум. В Малоярославце Калужской области завершился капитальный ремонт футбольного поля. Часть работ выполнена в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве спорта.

Фото министерство спорта Калужской области Обновлённое футбольное поле в Малоярославце

Капремонт стадиона начался в 2020 и закончился в 2021 году. Общая стоимость работ составила более 45 млн рублей, из которых около 10 млн были направлены на приобретение искусственного покрытия. Старое футбольное поле преобразилось в современный спортивный физкультурно-оздоровительный комплекс. В его составе — поле с дренажной системой и искусственным покрытием, обустроенные скамейки для запасных игроков, беговые дорожки, новые раздевалки с душевыми и туалетами, ограждение, съемные ворота для футбола и регби. В планах муниципального образования — вторая очередь капитального ремонта спортивного комплекса. В дальнейшем здесь будет установлена подпорная стенка, трибуны, обустроена хоккейная коробка с искусственным травмобезопастным покрытием, освещением. Кроме этого, будет сделано дорожное покрытие на подъезде к комплексу, навес у раздевалок, приобретен трактор для причесывания искусственного травяного покрытия на поле.

В настоящее время в Малоярославецком районе 1636 спортсменов, профессионально занимающихся спортом, и 53 тренера. Систематически занимаются физической культурой около 22 тысяч человек. В 2020 году 1500 человек сдали нормы ГТО. Помимо спортивных сооружений районного центра для занятий физкультурой и спортом, для проведения соревнований различного уровня задействуются футбольные поля в селах Кудиново и Головтеево, поселке Детчино.