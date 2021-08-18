Москва, 18 августа, 2021, 13:54 — ИА Регнум. Смешанные единоборства (ММА) могут быть включены в программу Олимпийских игр, если в них будут ужесточены правила. Об этом 18 августа заявил журналистам высказал бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Дарья Драй ИА REGNUM Хабиб Нурмагомедов

«Знаю, что у Международного олимпийского комитета (МОК) довольно жёсткие правила. Но можно ужесточить, поменять правила, как это есть в боксе», — сказал Нурмагомедов.

По его словам, смешанные единоборства являются довольно жёстким видом спорта и более интересным, чем кёрлинг или карате. Кроме того, у ММА больше аудитории и рекламных контрактов.

Ранее президент Международной федерации смешанных единоборств (IMMAF) Керрит Браун заявил, что этот вид спорта могут включить в программу Олимпийских игр 2028 года в качестве выставочного вида спорта.