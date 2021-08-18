Кэри, США, 18 августа, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Энтузиаст с ником Hypex обнаружил в файлах игры Fortnite облик Морти из популярного анимационного сериала «Рик и Морти». Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Цитата из мc « Рик и Морти» США Рик и Морти

https://twitter.com/HYPEX/status/1427730278974251008

Согласно первым изображениям, Морти будет перемещаться по игровой карте на боевом экзоскелете. Помимо этого, он получит эмоцию под названием Get Schwifty («Давай швифтанёмся»).

Fortnite — это популярная многопользовательская игра в жанре «королевская битва». В рамках проведения нового сезона в проект также добавили Рика из «Рика и Морти».