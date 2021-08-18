Саратов, 18 августа, 2021, 14:03 — ИА Регнум. В Саратовской области 18 августа завершается работа межведомственной комиссии по оценке готовности образовательных организаций к началу нового учебного года. По словам исполняющего обязанности министра образования Саратовской области Михаила Орлова, учебный год в начнется в очном режиме, но с ограничениями из-за ситуации с коронавирусом: с утренними фильтрами, кабинетной системой, минимизацией контактов между учениками. Как и в прошлом году, обучение продолжится с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, подчеркнул он.

ИА REGNUM Начало учебного года

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К 1 сентября, кроме детских садов и школ, откроется центр непрерывного повышения профмастерства педработников на базе регионального института развития образования. С приходом осени в рамках нацпроекта «Образование» начнут работать 68 центров «Точка роста» естественно-научной и технологической направленности. В этом году 37 районов Саратовской области закупают оборудование по предметам: физика, химия и биология.

Современное оборудование получат Саратовский колледж водного транспорта, строительства и сервиса, а также центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи г. Балаково.

Впервые ведется масштабный ремонт общежитий 21 колледжа и техникума. В 11 учреждениях ремонтируют кровлю и меняют оконные блоки, в семи — проводятся работы по приведению к требованиям пожарной безопасности, в двух ремонтируют котельные. В четырех из них к началу учебного года установят дополнительные камеры видеонаблюдения, в семи — проведут модернизацию и частичное восстановление ограждения. Подобные работы проводятся и в государственных школах-интернатах. Так, для детей с ограниченными возможностями здоровья в энгельсской школе-интернате №2 и саратовской школе-интернате №4 завершается создание семи мастерских, добавил Орлов.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области к началу нового учебного года ведется подготовка 1037 школ. С 1 сентября за знаниями отправятся более 253 тыс. школьников, в том числе 27 564 первоклассника.

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