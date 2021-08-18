Архангельск, 18 августа, 2021, 13:50 — ИА Регнум. За последние сутки в Архангельской области число больных ковидом выросло на 265 человек. На лечении с инфекцией находятся более восьми тысяч пациентов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

Https://pixabay.com Стоп ковид

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Среди новых заболевших — 97 архангелогородцев, 94 северодвинца, 28 жителей Котласа. Инфекцию выявили также у жителей Новодвинска, Коряжмы, Ленского, Устьянского, Пинежского и других районов области.

«В статистику включено два завозных случая: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителей Поморья, вернувшихся из поездки в Турцию», — добавили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области от ковида скончались 1637 человек, боле 200 из них — за последний месяц.