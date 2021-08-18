Киев, 18 августа, 2021, 13:55 — ИА Регнум. Празднование 30-й годовщины независимости Украины обойдётся госбюджету примерно в 100 млн гривен или более $3,7 млн. Об этом сообщило 18 августа издание «Обозреватель» со ссылкой на тендерную документацию.

President.gov.ua День Независимости на Украине

По данным журналистов, больше всего денег получат компании «ПКС» и «Спецэкспотрейд» — 19,5 и 19,9 млн гривен или $730 тыс. и $746 тыс. соответственно. Именно столько будет стоить создание концепции празднования.

Далее идёт компания «Лайт Коммуникейшн», которая получит 9,8 млн гривен или около $367 тыс. за создание 28 документальных фильмов об Украине.

Праздничный концерт на киевском стадионе «Олимпийский» обойдётся в 5,2 млн гривен или почти $195 тыс., ещё 3,7 млн гривен или почти $139 тыс. получит компания ООО «Руби Консалтинг», ответственная за рекламу.

Остальные тендеры, связанные с празднованием Дня независимости Украины, не превышают 1−2 млн гривен или $38−75 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, ко Дню независимости Украины в Одессе планируют завершить сооружение четырёхметрового герба страны, который будет сварен из металлолома.