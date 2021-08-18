Владикавказ, 18 августа, 2021, 13:48 — ИА Регнум. В Северной Осетии владельцы незаконных манинг-ферм похитили электроэнергии на 13 млн рублей. Общий объем украденного энергоресурса составил около 2 млн. кВт. ч, сообщили 18 августа в пресс-службе «Россети Северный Кавказ».

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По данным энергетиков, незаконная майнинг-ферма была устроена на территории бывшего Мизурского горно-обогатительного комбината. Получатели криптовалюты поставили там пять грузовых контейнеров, оборудовав в них фермы.

Всего с начала 2021 года в Северной Осетии было пресечено три факта незаконного потребления электроэнергии майнинг-фермами. А в целом по Северному Кавказу, начиная с 2019 года, было выявлено 54 случая энерговоровства с участием майнеров. Общая сумма ущерба составила около 300 млн рублей.