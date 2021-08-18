Белград, 18 августа, 2021, 14:19 — ИА Регнум. Главный эпидемиолог Сербии Предраг Кон 18 августа призвал граждан страны привиться третьей дозой вакцины от коронавируса.

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«Я всем это рекомендую, никто никого не заставляет прививаться, но существуют приоритеты. Так, повторная вакцинация рекомендуется людям с ослабленным иммунитетом, всем гражданам старше 70 лет и гражданам старше 60-и, если они проживают в домах престарелых», — заявил Кон в эфире телеканала Pink.

По его словам, не имеет значения, какой вакциной пациент был привит первично — можно выбрать любую вакцину для ревакцинации. При выборе лучше всего проконсультироваться с лечащим врачом, добавил Кон.

Предраг Кон также прокомментировал отказ медработников прививаться от коронавируса. По его мнению, это «абсолютно неприемлемо с точки зрения этики».

Напомним, что эпидемиологическая ситуация в Сербии резко ухудшилась в августе. Так 17 августа было зарегистрировано около 1500 новых случаев заражения коронавирусом.