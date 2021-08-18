Москва, 18 августа, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Американский боец смешанных единоборств стиля Тимоти Джонсон является очень опасным соперником для Фёдора Емельяненко. Об этом 18 августа заявил журналистам экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов.

Sergej Rosov Фёдор Емельяненко

«Это самый опасный соперник. Не думаю, что Фёдор его выбирал, наверняка его Bellator предложил», — сказал Нурмагомедов.

Он добавил, что Фёдору Емельяненко уже почти 45 лет. По его словам, это не бойцовский возраст.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Фёдор Емельяненко сразится с американцем Тимоти Джонсоном на турнире Bellator, который пройдёт в Москве 23 октября.