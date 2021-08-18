Нью-Дели, 18 августа, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Компания Honda представила обновленную модель Amaze второго поколения. Об этом сообщает пресс-служба компании.

HondaCarIndia Обновленная Honda Amaze

Внешне обновленная Honda Amaze выделяется новой решеткой радиатора с хромированными планками, светодиодными фарами со встроенными светодиодными ДХО и новыми 15-дюймовыми легкосплавными дисками с алмазной огранкой.

Автомобиль также получит хромированные дверные ручки и С-образные светодиодные задние фонари. Салон Amaze получил новые материалы отделки, а также 7-дюймовую информационно-развлекательную систему с сенсорным экраном с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, парктроник, климат-контроль и многое другое.

Новинка оснащается мотором i-VTEC объёмом 1,2 л мощностью 89 л. с. и 110 Нм крутящего момента. Кроме того, в моторную линейку также входит более производительный «движок» i-DTEC на 1,5 л, выдающий 99 л. с. и 200 Нм.

Агрегатируются моторы с пятиступенчатой «механикой» и с дополнительным автоматическим вариатором. Кроме того, доступен также вариант с дизельным двигателем мощностью 79 л. с. и 160 Нм.

Стоимость Honda Amaze 2021 года составляет от 632 000 рупий (625 тыс. рублей).

Ранее Honda представила на европейском авторынке новый гибридный кроссовер HR-V e: HEV 2022 модельного года.

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