Орел, 18 августа, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Прокуратура начала проверку по факту получения травмы ребенком в Детском парке города Орла. Об этом 18 августа сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Орловской области Татьяна Цуканова.

Марина Каширская ИА REGNUM Орел

Предварительно установлено, что 17 августа 13-летний мальчик напоролся на металлический прут на одном из газонов Детского парка в областном центре, и получил травму голени. Прокуроры намерены дать правовую оценку действиям должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы содержания объектов Детского парка и обеспечения безопасных условий отдыха детей. Ход и результаты проверки поставлены на контроль в прокуратуре области.

Между тем, с комментарием в связи с ЧП выступил мэр Орла Юрий Парахин — он отметил, что мальчик находился в той части парка, где не должно находиться никого, кроме персонала, а штырь был необходим для фиксации георешетки, фиксирующей оползание склона, пишет «Орелград».

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что мальчик сильно повредил ногу, гуляя по Детскому парку, ему наложили шесть швов.