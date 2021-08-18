Москва, , 13:46 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин дал оценку произошедшему в 1991 году.

«Развалу СССР способствовала слабость Горбачева как политика, его неспособность быть настоящим лидером страны. Он не смог сплотить политические силы в сложное для страны время и сохранить государство», — отметил Володин в Телеграм-канале.

В этой связи он указал на качества, которые должны быть у политика.

«Да, прежде всего, это порядочность. Компетентность. Правильно было бы добавить умение принимать решения и брать ответственность на себя», — перечислил он.

Также парламентарий ценит эффективность, умение доводить начатое до конечного результата.

«Но и этих качеств будет недостаточно без ещё одного очень важного, без которого все они обесцениваются, — любовь к своей стране», — указал Володин.

Обладал ли в то время кто-то из руководства Советского Союза всеми этими качествами, задаёт он вопрос.

«Вспоминая события 30-летней давности, мы должны сделать все, чтобы они никогда не повторились. У нас могут быть разные партийные программы, разные партийные билеты, но Родина у нас одна — Россия», — подчеркнул спикер Госдумы.