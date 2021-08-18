Тюмень, 18 августа, 2021, 13:46 — ИА Регнум. В Тюменской области в отношении следователя Ишимского муниципального следственного отдела СУ СК России, в чьём производстве находилось уголовное дело о гибели ребёнка, назначена служебная проверка. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Пресс-служба СКР Трансформаторная будка в Ишиме

В Ишиме расследовалось уголовное дело по факту гибели от удара током 13-летнего подростка, который проник в помещение незапертой трансформаторной будки. Вместе с погибшим был ещё один мальчик, который получил травмы.

Подозреваемой по делу стала собственница земельного участка, которая не закрыла сетками все отверстия и проёмы в наружных стенах трансформаторной будки. Кроме того, владелица не уведомила сетевую организацию о переходе права собственности объекта электроэнергетики и не осуществляла надлежащий эксплуатационный контроль. Женщина была оправдана в суде, на данный момент приговор обжалуется.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата в рамках ведомственного процессуального контроля истребовать все материалы по данному уголовному делу, проверить полноту и объективность собранных доказательств.