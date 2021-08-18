Симферополь, , 13:48 — REGNUM Ситуацию с приглашением Киевом России на предстоящий украинский саммит «Крымская платформа» прокомментировал 18 августа руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

Крым Vadim Indeikin

«То они приглашают Россию на свою «Крымскую платформу», то не приглашают, то обставляют свое приглашение к диалогу драконовскими условиями. В общем, все как всегда — цирк с конями», — приводит его слова РИА Новости.

Также Молохов рассказал, что он ради шутки в качестве руководителя Международной ассоциации «Таврида», учрежденной в Брюсселе, подал сайте «Крымской платформы» заявку на участие как спикер.

«С нетерпением жду теперь ответа. Уж очень хочется участникам русофобского шабаша испортить обедню. Впрочем, на какую-либо реакцию со стороны организаторов я не рассчитываю», — отметил он.

При этом Молохов уточнил, что участникам названного форума полезно было бы узнать отношение к ним жителей Крыма, после того, как было устроено несколько блокад полуострова, включая водную и энергетическую, и введенных против Крыма санкций.

Отметим, накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не приглашал представителей РФ к участию в международном саммите «Крымской платформы», который намечен на 23 августа. В то же время, ранее он публично приглашал представителей России на это мероприятие.

Напомним, Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.