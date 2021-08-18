Москва, 18 августа, 2021, 13:42 — ИА Регнум. Завершивший карьеру российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов стал акционером Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом 18 августа он сообщил журналистам.

Дарья Драй ИА REGNUM Хабиб Нурмагомедов

По словам Нурмагомедова, он стал является акционером UFC месяц назад после разговора с президентом организации Дэной Уайтом.

«Я не особый любитель подарков. Если скажу, что купил акции, то так будет правильно», — сказал Нурмагомедов.

Нурмагомедов является бывшим чемпионом UFC в лёгком весе. В октябре 2020 года он объявил о завершении карьеры, после чего был исключён из всех рейтингов UFC.