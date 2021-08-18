Вашингтон, 18 августа, 2021, 14:37 — ИА Регнум. Стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер документального фильма о художнике Бобе Россе. Ролик доступен на YouTube-канале платформы.

bodobe Художник

Фильм называется «Боб Росс: счастливые случайности, предательство и жадность». «Мы хотели бы показать вам трейлер. Но мы не можем. Узнайте почему», — говорится в ролике.

Добавим, что премьера киноленты состоится 25 августа 2021 года. Фильм станет доступен на сервисе Netflix.