Ярославль, 18 августа, 2021, 13:40 — ИА Регнум. Компанию «ГК МАИСТ», которая сорвала ремонт дворов в Ярославле и дороги в Ярославском районе, не внесли в реестр недобросовестных. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном УФАС.

Yaroslavl.fas.gov.ru Герб УФАС

Наказать подрядчика хотели за дорогу «Ярославка — ул. Главная», которые велись по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Сдать её должны были 30 июня, но сделать этого подрядчик не смог. В правительстве области заявили и о «низком качестве работ».

Заказчик «Многофункциональный центр развития» Ярославского района в одностороннем порядке расторг контракт с «ГК МАИСТ» и направил информацию в УФАС для включения фирмы в реестр недобросовестных.

Комиссия УФАС с доводами заказчика не согласилась и не стала вносить фирму в реестр. Само решение комиссии пока не опубликовано.

Деятельность фирмы и её учредителя Светланы Лазаревой в Ярославской области носит скандальный оттенок. В Ярославле фирма выиграла подрядов на сумму около 100 миллионов в 2021 году, однако не выполнила работы. Лазарева является взяткодателем по уголовному делу бывшего заместителя мэра Ярославля Рината Бадаева, суд над которым начался накануне. При этом о претензиях к ней самой со стороны следствия ничего не известно.

Недовольство подрядчиком выражали областные и городские власти, однако, похоже, сделать с ним они ничего не могут.