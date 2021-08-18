Нальчик, 18 августа, 2021, 13:38 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии не снижаются темпы вакцинации от коронавируса. В настоящее время доля привитых из контингента, подлежащего вакцинации, составляет 37,5%. Такая информация прозвучала в ходе заседания оперативного штаба, состоявшегося 17 августа под председательством главы региона Казбека Кокова.

Екатеринбург.рф Вакцинация

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По словам министра здравоохранения Рустама Калибатова, к 17 августа получили прививку 148 762 человека, из них 105 904 лица уже сделали вторую часть вакцины, получив иммунитет.

Всего в Кабардино-Балкарии создано 82 стационарных пункта вакцинации, работающих все семь дней в неделю с 08:00 до 20:00. Помимо этого, работают 58 мобильных бригад.