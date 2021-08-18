Москва, 18 августа, 2021, 13:38 — ИА Регнум. Чертановский суд Москвы арестовал бывшего главу ФКУ «Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи» ФСИН РФ Сергея Толстова по обвинению в мошенничестве, сообщили 18 августа в пресс-службе суда.

Суд

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и назначил Толстову меру пресечения в виде содержания под стражей. Он будет находиться в СИЗО до конца сентября», — говорится в сообщении.

Толстов обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

Как сообщало ИА REGNUM, задержанный в Москве сотрудниками ФСБ и СКР и.о. начальника службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС России, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере, заключен под стражу по ходатайству следствия и решению суда.

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