Калуга, 18 августа, 2021, 13:57 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 121 человека за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 18 августа. Днём ранее, 17 августа, в регионе было зарегистрировано 123 случая.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 43 тыс. 469 человек, 40 тыс. 94 человека выздоровели.

За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли пять человек. Всего с начала пандемии в регионе скончался 541 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.