Куала-Лумпур, 18 августа, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Король Малайзии назначит нового премьер-министра в кратчайшие сроки, но назначенное лицо должно будет ещё получить большинство голосов в парламенте, сообщает Sindonews.

Indra Gunawan Куала-Лумпур, Малайзия

Премьер-министр Малайзии Мухиддин Ясин ушел с поста после того, как признал, что потерял большинство в парламенте, но остается временным премьер-министром до тех пор, пока король не назначит преемника.

Отставка усугубила политический кризис, длившийся несколько месяцев, поскольку Малайзия борется с всплеском COVID-19 и экономическим спадом.

Ни одна политическая партия не имеет большинства в парламенте, поэтому победивший кандидат должен сформировать коалицию с другими партиями.

Как сообщало ИА REGNUM, король Малайзии пригласил лидеров политических партий во дворец, чтобы обсудить кандидата на пост премьер-министра.