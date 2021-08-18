Тбилиси, 18 августа, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Постоянные землетрясения в крае Квемо-Картли на юге Грузии не должны быть поводом для паники. Об этом 18 августа заявил агентству «ИнтерпрессНьюс» геолог Арчил Магалашвили.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

«Кавказ — сейсмический регион, где землетрясения часты. Я не вижу здесь поводов для паники, наоборот, иногда такие землетрясения означают, что мы убереглись от более сильного землетрясения», — сказал Магалашвили.

Он отметил, что Грузия находится в районе сейсмической активности, поэтому при строительстве зданий и инфраструктуры нужно принимать соответствующие меры. Эксперт добавил, что для прогнозирования сильных землетрясений нужно проводить дорогостоящие исследования.

Напомним в Квемо-Картли летом текущего года регулярно происходят землетрясения. Чаще всего они случаются возле села Самеба. В течение 17 августа там произошло три землетрясения, магнитуда которых доходила до 3,9. 18 августа там были зафиксированы более сильные точки.